«Мне потребовалось время»: Сафонов о своей игре за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов: у каждого есть секреты, но я не намерен их раскрывать

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы в серии пенальти над «Лансом» в матче 1/32 финала Кубка Франции признался, что ему потребовалось время для того, чтобы повысить свой игровой уровень. Его слова приводит издание L'Équipe.

«У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня все стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть, чтобы остаться в этой команде», — заявил он.

Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

Ранее в «ПСЖ» похвалили Сафонова.