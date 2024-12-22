«Всей страной следим»: российский тренер о травме Овечкина

Известный российский тренер Андрей Назаров назвал важный аспект в восстановлении российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после тяжелой травмы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Важно не спешить, чтобы травма окончательно зажила и осталось максимум сил на ключевую часть чемпионата. Хочется пожелать Александру продолжать радовать нас своим хоккеем, его игра на старте регулярки впечатляла. Всей страной следим и поддерживаем Овечкина в его погоне за рекордом Гретцки», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкин рассказал о своем восстановлении после травмы.