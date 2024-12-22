«Будет тяжело»: Дзюба о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Дзюба заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске заявил, что российскому нападающему и капитану »Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет трудно побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне.

«Меня «Вашингтон» немножко удивляет, на самом деле, команда должна была просесть, а она идет в лидерах. Мне нравится, когда там пустые ворота, но все все равно ищут его. Но в этом сезоне будет тяжело поставить этот рекорд», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее Овечкин рассказал о своем восстановлении после травмы.