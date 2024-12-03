В России объяснили скорое возвращение Овечкина на лед после перелома

Старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов объяснил реабилитацией скорое возвращение на лед российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит ТАСС.

«Как я уже говорил, через две недели он может свободно кататься без нагрузки на место перелома. Это реабилитационное катание с увеличением нагрузок. Контактные же нагрузки должны быть не раньше четырех-пяти недель», — заявил Конов.

О том, что Овечкин вернулся на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее жена Овечкина в четырех словах оценила возвращение хоккеиста на лед после перелома.