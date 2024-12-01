Загитовой могут запретить выезд из страны

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что известной российской фигуристке Алине Загитовой могут запретить выезд из России. Его слова приводит Sport24.

«Алина Загитова подает плохой пример. Я желаю ей не нарушать правила на дороге. Из-за штрафов на нее могут быть наложены ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жестко», — заявил Свищев.

30 ноября сообщалось, что Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что ему надоели новости про Загитову.