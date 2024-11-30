Бывшая жена экс-футболиста «Динамо» показала фигуру в платье

Яна Сапета, модель и бывшая жена экс-полузащитника «Динамо» Александра Сапеты, в своих социальных сетях опубликовала серию снимков. Девушка позирует в золотом платье.

Яна Сапета работает моделью, телеведущей и активно ведет свой блог. Большую популярность Яна получила год назад после победы в 9-м сезоне реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ.

Александр и Яна познакомились в 2013 году в Екатеринбурге. Тогда футболист играл за местный «Урал», а Яна является уроженкой города.

Футболист сделал предложение Яне в день ее рождения в ресторане в Останкинской телебашне. После свадьбы у пары родилась дочь Мия. В 2021 году Яна и Александр расстались.

Сейчас 35-летний полузащитник выступает за дубль «Пари НН», который играет во Второй лиге. Он также известен по выступлениям за московское «Динамо», «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород» и ульяновскую «Волгу». На его счету три матча в составе Второй сборной России.

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