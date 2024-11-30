Российская пловчиха выложила фото в купальнике из бани

Российская пловчиха Анна Егорова, которая получила нейтральный статус, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией.

На кадре спортсменка позирует в бане. На ней надет слитный купальник.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступала с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. На Олимпиаде — 2024 выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов.

Ранее ринг-герл показала грудь в нижнем белье.