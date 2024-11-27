Азиатская сборная планирует сыграть с Россией в 2025 году

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что национальная команда планирует сыграть с Россией в 2025 году, передает Sport24.

«9 декабря будет жеребьевка отбора Кубка Азии. Тогда после этого будем все смотреть. В планах матч с Россией на следующий год есть. Но мы будем все смотреть в январе следующего года», — сказал Салиев.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее Карпин назвал главную кадровую проблему сборной России.