Туктамышева объяснила, как потеряла медали за соревнования

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева призналась, что не помнит, где хранится большая часть ее медалей. Ее слова приводит Sport24.

«Я вообще не знаю, где они. Слава богу, что я эту нашла, ха-ха. Если честно, у меня нет стенда, где я храню медали. Что-то у меня дома, что-то у мамы, что-то в Глазове. Хорошо, что мы с чемпионата мира нашли — она считается самой важной. Я в этом плане очень рассеянная. Забываю, куда деваю медали», — рассказала фигуристка.

В зале славы, посвященном ее карьере, Туктамышева выставила только золотую медаль чемпионата мира — 2015.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которые Туктамышева не отобралась.

Ранее Туктамышева призналась, что может выпить пива после выступлений.