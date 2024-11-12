Агент Овечкина назвал причины успешного старта хоккеиста в сезоне НХЛ

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, объяснил причины, по которым хоккеист успешно начал сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Саша хорошо и правильно подготовился к сезону. Внес некоторые корректировки в свою подготовку. Больше раскрывать не буду», — со смехом сказал Чистяков.

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1. Овечкин в этом матче забросил две шайбы и был признан первой звездой поединка.

Российский хоккеист продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее в России рассказали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.