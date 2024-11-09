Российская чемпионка по гимнастике сменит спортивное гражданство

Чемпионка мира по художественной гимнастике в составе сборной России Александра Семенова приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать под флагом Армении. Об этом сообщила ТАСС мать и тренер спортсменки Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — заявила Текель.

Семеновой 26 лет. Чемпионкой мира в составе российской национальной команды она стала в 2014 году. В тот же год она стала двукратной чемпионкой Европы, а также завоевала серебряную медаль европейского первенства. В 2015 году она выбыла из состава сборной.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже никто из представителей спортивной и художественной гимнастики не поехал, обе федерации отказались выступать в Париже при выдвинутых условиях Международного олимпийского комитета.

Ранее Ирина Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов.