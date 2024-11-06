Победный гол в матче Лиги чемпионов засчитали из-за ягодиц футболиста

Немецкая «Боруссия» из Дортмунда в матче четвертого круга группового этапа Лиги чемпионов одержала победу над австрийским «Штурмом».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дортмунд» в Германии, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи Серу Гирасси. С этим голом был связан интересный эпизод: судьи рассматривали взятие ворот на предмет офсайда, но постановили, что его не было, потому что защитник «Штурма» Эмануэль Аиву из-за своих ягодиц не позволил Гирасси, который отдавал пас, попасть в положение «вне игры».

«Боруссия» в четырех турах группового этапа одержала три победы и потерпела одно поражение. Следующий матч команда проведет на выезде против загребского «Динамо». Игра состоится 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала. Команды, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют матчи за право попасть в 1/8 финала.

Ранее в «Реале» заявили о проблемах после поражения в Лиге чемпионов.