Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победный гол в матче Лиги чемпионов засчитали из-за ягодиц футболиста

Победный гол «Боруссии» в Лиге чемпионов засчитали из-за ягодиц игрока «Штурма»

close
Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press/Drakesfjord/Reddit

Немецкая «Боруссия» из Дортмунда в матче четвертого круга группового этапа Лиги чемпионов одержала победу над австрийским «Штурмом».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дортмунд» в Германии, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи Серу Гирасси. С этим голом был связан интересный эпизод: судьи рассматривали взятие ворот на предмет офсайда, но постановили, что его не было, потому что защитник «Штурма» Эмануэль Аиву из-за своих ягодиц не позволил Гирасси, который отдавал пас, попасть в положение «вне игры».

«Боруссия» в четырех турах группового этапа одержала три победы и потерпела одно поражение. Следующий матч команда проведет на выезде против загребского «Динамо». Игра состоится 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала. Команды, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют матчи за право попасть в 1/8 финала.

Ранее в «Реале» заявили о проблемах после поражения в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами