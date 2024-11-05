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Российский хоккеист может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Журналист Фридман: Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

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Imago/Larry MacDougal/Global Look Press

Журналист Эллиотт Фридман поделился мнением о том, что россиянин Кирилл Капризов может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sportsnet.

«Я думаю, зарплата Капризова будет на уровне Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля. Он станет одним из самых дорогих игроков в лиге», — сказал Фридман.

В ночь на 2 ноября «Миннесота» в рамках регулярного чемпионата НХЛ одолела «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3. Капризов оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. 27-летний россиянин провел 35-й матч за «Миннесоту», в котором набрал минимум три очка, что является рекордом клуба. Предыдущее достижение (34 матча с тремя очками) принадлежало Микко Койву.

В прошлом матче регулярного чемпионата, который состоялся 4 ноября, «Миннесота» обыграла «Торонто». Встреча завершилась со счетом 2:1. Судьба матча решилась в овертайме, Капризов не отметился результативными действиями.

Ранее Капризова признали лучшим игроком октября в НХЛ.

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