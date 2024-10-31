Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец заявил, что вернется в зону СВО

Российский боец Минеев заявил, что вернется в зону СВО в ноябре

close
Телеграм-канал «Владимир Минеев| Официальный канал»

Российский боец MMA Владимир Минеев заявил, что планирует вернуться в зону СВО в ближайшее время. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Планирую ли я вернуться на передовую? Да. С ноября месяца», — заявил Минеев.

18 ноября 2022 года в Москве он одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он служит разведчиком спецназа в зоне специальной военной операции (СВО). Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.

На счету Минеева в смешанных единоборствах к настоящему моменту 16 побед (11 были добыты нокаутом), одно поражение, а также одна ничья. В декабре 2022 года спортсмен заявил, что приостанавливает карьеру, ему предстояла дополнительная подготовка перед отправкой в зону специальной военной операции.

Ранее российскому бойцу ММА предложили титульный бой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами