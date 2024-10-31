Российский боец заявил, что вернется в зону СВО

Российский боец MMA Владимир Минеев заявил, что планирует вернуться в зону СВО в ближайшее время. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Планирую ли я вернуться на передовую? Да. С ноября месяца», — заявил Минеев.

18 ноября 2022 года в Москве он одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он служит разведчиком спецназа в зоне специальной военной операции (СВО). Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.

На счету Минеева в смешанных единоборствах к настоящему моменту 16 побед (11 были добыты нокаутом), одно поражение, а также одна ничья. В декабре 2022 года спортсмен заявил, что приостанавливает карьеру, ему предстояла дополнительная подготовка перед отправкой в зону специальной военной операции.

Ранее российскому бойцу ММА предложили титульный бой.