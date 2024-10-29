В «Реале» считают, что Винисиус не получил «Золотой мяч» из-за главы УЕФА

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и руководство клуба убеждены в том, что футболист клуба Винисиус не получил «Золотой мяч» из-за главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, передает Defensa Central.

Причина заключается в том, что «Реал» поддерживает создание Суперлиги, которую критикуют в УЕФА.

«Золотой мяч» в 2024 году получил игрок английского «Манчестер Сити» Родри. Никто из «Реала» не прилетел в Париж на церемонию вручения награды.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее Футболист «Реала» раскритиковал решение вручить «Золотой мяч» Родри.