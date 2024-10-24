Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб Чалова и Оздоева спас ничью в матче с «Викторией» в матче Лиги Европы

ПАОК Чалова и Оздоева сыграл вничью с «Викторией» в Лиге Европы

close
FC PAOK

Греческий клуб ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась со счетом 2:2. На два гола «Виктории», которые забили защитник Милан Гавел на 31-й минуте и нападающий Матей Выдра на 39-й минуте, ПАОК ответил точными ударами марокканца Тарика Тиссаудали на 84-й минуте и ганца Абдул Рахмана Баба на 90+3-й минуте. Красные карточки в составе чешского клуба получили либерийский защитник Сампсон Дью на 70-й минуте и тренер команды Мирослав Коубек на 90+4-й минуте.

Российский футболист Федор Чалов появился на поле на 76-й минуте при счете 0:2. Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

После трех туров у ПАОКа одно очко, у «Виктории» — три.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее вратарь сборной России оформил дубль в товарищеском матче.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами