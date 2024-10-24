Клуб Чалова и Оздоева спас ничью в матче с «Викторией» в матче Лиги Европы

Греческий клуб ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась со счетом 2:2. На два гола «Виктории», которые забили защитник Милан Гавел на 31-й минуте и нападающий Матей Выдра на 39-й минуте, ПАОК ответил точными ударами марокканца Тарика Тиссаудали на 84-й минуте и ганца Абдул Рахмана Баба на 90+3-й минуте. Красные карточки в составе чешского клуба получили либерийский защитник Сампсон Дью на 70-й минуте и тренер команды Мирослав Коубек на 90+4-й минуте.

Российский футболист Федор Чалов появился на поле на 76-й минуте при счете 0:2. Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

После трех туров у ПАОКа одно очко, у «Виктории» — три.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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