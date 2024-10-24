Гол украинского форварда принес «Роме» победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб «Рома» обыграл киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в городе Рим, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик на 23-й минуте с пенальти.

После трех игр в активе «Ромы» четыре очка, у «Динамо» — ноль.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях против бельгийского «Юниона». «Динамо» встретится дома с венгерским «Ференцварошем». Матчи состоятся 7 октября. Игра «Ромы» начнется в 20:45 по московскому времени, а встреча «Динамо» — в 23:00 по мск.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее гол Довбика помог «Роме» сыграть вничью с «Атлетиком» в Лиге Европы.