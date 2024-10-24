Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Зенита» уволен из сборной Саудовской Аравии

Романо: сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с Манчини

close
РИА Новости

Сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с бывшим тренером «Зенита», итальянским специалистом Роберто Манчини. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Telegram-канале.

20 октября сообщалось, что Манчини получит €30 млн за увольнение с поста главного тренера сборной. Федерация футбола Саудовской Аравии уже начала поиск нового специалиста.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

В 2023 году Манчини разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей.

Сборная Саудовской Аравии в своей отборочной группе чемпионата мира 2026 года занимает третье место. Ее опережают Япония и Австралия.

Ранее глава Федерации футбола Италии обвинил Манчини в предательстве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами