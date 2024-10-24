Бывший тренер «Зенита» уволен из сборной Саудовской Аравии

Сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с бывшим тренером «Зенита», итальянским специалистом Роберто Манчини. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Telegram-канале.

20 октября сообщалось, что Манчини получит €30 млн за увольнение с поста главного тренера сборной. Федерация футбола Саудовской Аравии уже начала поиск нового специалиста.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

В 2023 году Манчини разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей.

Сборная Саудовской Аравии в своей отборочной группе чемпионата мира 2026 года занимает третье место. Ее опережают Япония и Австралия.

Ранее глава Федерации футбола Италии обвинил Манчини в предательстве.