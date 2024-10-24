Бывший хоккеист сравнил силу СКА и «Спартака»

Бывший нападающий санкт-петербургского СКА Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Спартаком».

«СКА и «Спартак» — равные команды. Они играют по бразильской системе. Все мысли об атаке, акцент сделан на игроках, кто умеет играть у чужих ворот. Там даже защитники как полузащитники в футболе. Все в атаку! Мы увидим голевое пиршество», — рассказал Бахмутов Legalbet.

СКА под руководством Романа Ротенберга и «Спартак» под управлением Алексея Жамнова занимают второе и третье места соответственно в Западной конференции. На счету санкт-петербуржцев 27 очков после 19 проведенных встреч, красно-белые набрали на два балла меньше, но и провели на матч меньше. Впереди только ярославский «Локомотив», у которого 32 очка за 19 игр.

«Спартак» примет СКА 25 октября в «Мегаспорте». Это будет первая из четырех встреч соперников в регулярном чемпионате.

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