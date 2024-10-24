Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший хоккеист сравнил силу СКА и «Спартака»

Экс-нападающий СКА Бахумтов: СКА и «Спартак» играют по бразильской системе

close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший нападающий санкт-петербургского СКА Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Спартаком».

«СКА и «Спартак» — равные команды. Они играют по бразильской системе. Все мысли об атаке, акцент сделан на игроках, кто умеет играть у чужих ворот. Там даже защитники как полузащитники в футболе. Все в атаку! Мы увидим голевое пиршество», — рассказал Бахмутов Legalbet.

СКА под руководством Романа Ротенберга и «Спартак» под управлением Алексея Жамнова занимают второе и третье места соответственно в Западной конференции. На счету санкт-петербуржцев 27 очков после 19 проведенных встреч, красно-белые набрали на два балла меньше, но и провели на матч меньше. Впереди только ярославский «Локомотив», у которого 32 очка за 19 игр.

«Спартак» примет СКА 25 октября в «Мегаспорте». Это будет первая из четырех встреч соперников в регулярном чемпионате.

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами