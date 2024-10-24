Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Российская теннисистка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Это произойдет в 2025 году. Помимо Шараповой, в Зал славы войдут братья Майк и Боб Брайаны из США. Церемония состоится в августе 2025 года.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Из россиян в зал теннисной славы уже включены Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Ранее Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте.