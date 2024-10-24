Экс-врач Валиевой объяснил, на чем были основаны обвинения в допинге

Бывший врач сборной России Филипп Шветский, который был вызван свидетелем по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой, вспомнил, на чем строилось обвинение в адрес спортсменки. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я понял, что все обвинение основано на свидетельствах самой спортсменки о приеме двух легальных препаратов (Гипоксен и L-карнитин) и заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий – запрещенную субстанцию», — заявил Шветский.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее Шветский объяснил появление 60 препаратов в деле Валиевой.