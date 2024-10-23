Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет с камерой на груди в первом матче плей-офф против «Атланты Юнайтед», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.

Высший американский футбольный дивизион (МЛС) и социальная сеть TikTok анонсировали специальный стрим матча. Лига повесит на грудь аргентинца камеру GoPro, через которую можно будет смотреть футбол «глазами Месси».

Встреча «Интер Майами» и «Атланты Юнайтед» состоится в Форт-Лодерлейде 26 октября. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. Трансляция от лица Месси начнется за пять минут до начала игры.

Подобный стрим станет первым в истории футбольных топ-матчей.

В последнем очном противостоянии «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась 19 сентября.

Ранее «Атланта Юнайтед» восхитилась голевой передачей Миранчука отдал на защитника Стиана Грегерсена.

«Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми», — написала пресс-служба команды.

Ранее американский журналист призвал не сравнивать Миранчука с Месси.