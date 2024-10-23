Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди

Месси будет транслировать первый матч «Интер Майами» в плей-офф МЛС

close
Trevor Ruszkowski/Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет с камерой на груди в первом матче плей-офф против «Атланты Юнайтед», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.

Высший американский футбольный дивизион (МЛС) и социальная сеть TikTok анонсировали специальный стрим матча. Лига повесит на грудь аргентинца камеру GoPro, через которую можно будет смотреть футбол «глазами Месси».

Встреча «Интер Майами» и «Атланты Юнайтед» состоится в Форт-Лодерлейде 26 октября. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. Трансляция от лица Месси начнется за пять минут до начала игры.

Подобный стрим станет первым в истории футбольных топ-матчей.

В последнем очном противостоянии «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась 19 сентября.

Ранее «Атланта Юнайтед» восхитилась голевой передачей Миранчука отдал на защитника Стиана Грегерсена.

«Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми», — написала пресс-служба команды.

Ранее американский журналист призвал не сравнивать Миранчука с Месси.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами