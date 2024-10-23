В РФС раскрыли стоимость приглашения соперников для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, в какую стоимость обходится приглашение в Россию соперников для национальной команды, и отметил, что сумма складывается из трех параметров — перелет, питание и проживание. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Дальше все зависит от логистической цепочки: откуда едут, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом примерно в 10 миллионов рублей подобный выезд обойдется», — отметил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее Карпин критично оценил уровень футбола в стране.