Названо условие для сохранения Станковичем поста главного тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, при каком условии главный тренер команды Деян Станкович сохранит свой пост. Слова экс-игрока приводит Vprognoze.ru.

«Кубок — это другой турнир, а если «Спартак», допустим, неудачно выступит в чемпионате… Но, думаю, в топ-4 должна команда заходить. Но если Станкович выиграет Кубок, то проблем не будет», — заявил Деменко.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. Главной фигурой в матче стал 20-летний полузащитник «Спартака» Даниил Зорин. На 37-й минуте против него сфолил защитник махачкалинцев Илья Кирш и получил красную карточку. На 48-й минуте Зорин забил единственный гол в этой встрече, а на 85-й — удалился сам.

«Спартак» выиграл группу A, набрав 15 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Динамо» (Махачкала) по итогам группового этапа продолжит выступление в Пути регионов — они стали третьими с восемью баллами в активе.

Ранее «Зенит» обыграл «Факел» в Кубке России.