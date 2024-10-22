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Кафельников назвал самого сложного соперника в своей карьере

Кафельников назвал самых сложных соперников в своей карьере

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере. Слова экс-спортсмена приводит «Советский спорт» со ссылкой на Youtube-канал «Лучший теннисный подкаст».

«Самый нелюбимый, наверное, это был Альберто Берасатеги. Я у него даже ни одного сета не мог выиграть. Еще Томас Юханссон тоже доставил мне огромное количество тяжелых моментов в спортивной карьере. Доминик Хрбаты тоже, да», — заявил Кафельников.

Противостояния против Юханссона и Хрбаты завершились не в пользу россиянина. За всю карьеру со шведом Кафельников имеет статистику 5:9, а со словаком — 4:8.

Ранее он заявил о деградации российского тенниса.

Ранее в России пожалели теннисиста Андрея Рублева.

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