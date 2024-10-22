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«Зенит» обыграл «Факел» в Кубке России

Гол Ерохина принес «Зениту» победу над «Факелом» в матче Кубка России

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 35-летний хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин на 44-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Зенит» выиграл группу D, набрав 16 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» розыгрыш турнира покинет — у коллектива всего три очка и четвертое место в квартете.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» на выезде сразится с московским ЦСКА. Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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