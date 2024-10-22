Российская теннисистка проиграла 237-й ракетке мира

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Гуанчжоу (Китай).

Она разгромно уступила китаянке Чжан Шуай, которая занимает 237-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 59 минут. За это время Рахимова сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта. В активе Шуай четыре подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Она реализовала два брейк-поинта из шести.

В матче второго круга китаянка сыграет с американкой Бернардой Перой, которая обыграла 19-летнюю Александру Эалу из Филиппин — 6:3, 6:0.

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