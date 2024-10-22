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Российская теннисистка проиграла 237-й ракетке мира

Рахимова разгромно проиграла 237-й ракетке мира Чжан Шуай на турнире WTA в Китае

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Victor Joly/Dppi/Global Look Press

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Гуанчжоу (Китай).

Она разгромно уступила китаянке Чжан Шуай, которая занимает 237-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 59 минут. За это время Рахимова сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта. В активе Шуай четыре подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Она реализовала два брейк-поинта из шести.

В матче второго круга китаянка сыграет с американкой Бернардой Перой, которая обыграла 19-летнюю Александру Эалу из Филиппин — 6:3, 6:0.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 17-летняя Андреева обозвала Касаткину после проигрыша в финале.

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