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«Будет сложновато»: экс-футболист считает, что ЦСКА ждет непростой матч с «Ахматом»

Экс-футболист Булыкин заявил, что «Ахмат» навяжет борьбу ЦСКА

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Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что ЦСКА ждет непростой матч в Кубке России против грозненского «Ахмата».

«Почему «Ахмат» в Кубке имеет три победы, но до сих пор не побеждал в РПЛ? В Кубке не всегда все играют основными составами, не заряжены на результат. «Ахмату» нужно думать о чемпионате, если они не хотят вылететь. ЦСКА будет сложновато в матче на Кубок, но они должны победить», — сказал Булыкин.

Встреча состоится 22 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этом матче забил 23-летний нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

«Ахмат» в упорной борьбе у себя дома уступил воронежскому «Факелу» со счетом 2:3, пропустив два мяча в концовке встречи.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, для чего Миралем Пьянич перешел в ЦСКА.

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