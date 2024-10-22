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Экс-футболист сборной России: «Спартаку» нужно оправдаться перед болельщиками

Экс-футболист Булыкин: «Спартак» приложит все усилия, чтобы обыграть «Динамо»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Спартак» приложит все усилия, чтобы обыграть махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России.

«Настрой у «Спартака» должен быть хорошим. Нужно оправдаться перед болельщиками. «Спартак» приложит все усилия. Но и «Динамо» является бойцом. Фаворитом является «Спартак», но игра будет интересной, неизвестно, как она будет складываться», — сказал Булыкин.

Встреча состоится 22 октября. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

Ранее российского тренера удивил разгром «Спартака» от «Краснодара».

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