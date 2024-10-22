«Потерял 100 миллионов»: экс-капитан «Рубина» о своем уголовном деле

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов, который был приговорен к 12 годам тюремного заключения за продвижение финансовой пирамиды, рассказал, сколько потерял из-за своего уголовного дела. Его слова приводит Sport24.

«Около 100 миллионов рублей. Определенная часть этой суммы – деньги моих родителей и знакомых, за которые я несу личную ответственность. Плюс по суду у меня были арестованы и изъяты три машины и два объекта коммерческой недвижимости. И тут вопрос – стал бы я вкладывать свои деньги и деньги близких в сомнительную компанию?» — заявил он.

Харламов получил срок за мошенничество и продвижение финансовой пирамиды в 2020 году. Зимой 2022 года он вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

Футболист является воспитанником казанского «Рубина», всю карьеру он провел на позиции защитника. Кроме клуба из Татарстана он выступал также за «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Диану» из Волжска. За основную команду «Рубина» он дебютировал в 1990 году и провел в составе клуба четыре года, после чего чуть было не завершил профессиональную карьеру.

Однако он оказался на просмотре в Нижнекамске, где и продолжил играть. В Казань Харламов вернулся в 1997-м году, а через два года стал капитаном «Рубина». А в 2004-м игрок был вынужден завершить карьеру из-за разногласий с тогдашним наставником казанского клуба Курбаном Бердыевым.

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