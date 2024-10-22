Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гретцки поддерживает Овечкина в погоне за рекордом

Овечкин заявил, что Гретцки поддерживает его в погоне за рекордом в НХЛ

close
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его в погоне за собственным снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Это здорово. Даже когда у меня спад [в игре], он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Все придет». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня – это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», — заявил Овечкин.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее Овечкин вошел в топ самых тяжелых игроков НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами