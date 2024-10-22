Гретцки поддерживает Овечкина в погоне за рекордом

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его в погоне за собственным снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Это здорово. Даже когда у меня спад [в игре], он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Все придет». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня – это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», — заявил Овечкин.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее Овечкин вошел в топ самых тяжелых игроков НХЛ.