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«Речь колючая»: капитан «Сочи» похвалил игрока за сказанные слова в раздевалке

Капитан «Сочи» Хазифов назвал колючей речь Щитова в раздевалке

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Артур Лебедев/РИА Новости

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Тимур Хазифов в интервью Legalbet заявил, что речь Никиты Щитова в раздевалке перед матчем регулярного чемпионата против «Витязя» из Балашихи не оставила никого равнодушным.

По его словам, многих она тронула за живое.

«Речь была довольно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели исключительно в положительном смысле», — заявил Хазифов.

Игра «Сочи» — «Витязь» завершилась победой подмосковных хоккеистов в дополнительное время со счетом 3:2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российского голкипера заменили после четырех пропущенных шайб в матче НХЛ.

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