«Речь колючая»: капитан «Сочи» похвалил игрока за сказанные слова в раздевалке

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Тимур Хазифов в интервью Legalbet заявил, что речь Никиты Щитова в раздевалке перед матчем регулярного чемпионата против «Витязя» из Балашихи не оставила никого равнодушным.

По его словам, многих она тронула за живое.

«Речь была довольно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели исключительно в положительном смысле», — заявил Хазифов.

Игра «Сочи» — «Витязь» завершилась победой подмосковных хоккеистов в дополнительное время со счетом 3:2.

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