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Овечкин вошел в топ самых тяжёлых игроков НХЛ

Хоккеист Овечкин вошел в топ самых тяжелых игроков НХЛ текущего сезона

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ самых тяжелых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона. Об этом сообщает The Athletic.

Овечкин занял девятое место. Его вес составляет 107,9 кг. Россиянин Никита Задоров, выступающий за «Бостон» занял третье место (112,5 кг).

Первое место занял Джейми Олексяк из «Сиэтла» (116,6 кг).

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее Овечкин установил очередной рекорд НХЛ.

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