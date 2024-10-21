Американская фанатка сделала тату с автографом Панарина

Американская болельщица клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» обратилась к российскому нападающему Артемию Панарину с оригинальной просьбой. Об этом пишет Sport24.

Перед очередным матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроки «Рейнджерс» на пути к арене раздавали автографы. Одна из девушек выкрикнула: «Можешь расписаться на моей руке, я хочу сделать тату». Панарин просьбу удовлетворил и расписался, а позже девушка действительно сделала татуировку.

В ночь на 21 октября «Рейнджерс» обыграли »Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в этом поединке забросил свою шестую шайбу в сезоне. Всего на его счету в пяти матчах 12 очков — шесть шайб и шесть результативных передач. Он продолжает делить лидерство с форвардом «Флориды Пантерз» Сэмом Райнхартом (5+7) в бомбардирской гонке НХЛ.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и десять ассистов в 16 встречах.

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