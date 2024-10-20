Овечкин объяснил уверенную игру «Вашингтона» на старте сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» объяснил, с чем связана уверенная игра команды. Его слова приводит The Hockey News.

«Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне», — заявил Овечкин.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он поразил ворота, находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

В составе победившей команды шайбы забросили также Коннор Макмайкл, Эндрю Манджапане. За «Дэвилз» в этом матче забили Эрик Хаула, Нико Хишир, который оформил дубль, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз», «Нью-Джерси» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Ранее Евгений Малкин обошел Овечкина по очкам в НХЛ.