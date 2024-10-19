В «Краснодаре» назвали лучшего нападающего РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ) является его одноклубник колумбиец Джон Кордоба. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Кордоба — лучший нападающий, которого я видел в лиге. Еще хорош Кривцов: хорошо возится с мячом, может красиво обыграть. Может выбраться из тяжелой ситуации, что сегодня и продемонстрировал», — заявил Агкацев.

Встреча «Спартака» и «Краснодара», которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее в «Краснодаре» объяснили, как смогли обыграть «Спартак».