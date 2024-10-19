«Не сплю ночами, хожу к психологу»: тренер «Краснодара» рассказал, как борется с эмоциями

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что не старается зарабатывать желтые карточки по ходу матчей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

В матче с красно-белыми наставник «быков» получил уже пятое предупреждение по ходу текущего сезона.

«Как я с этим живу? Хожу к психологу, не сплю ночами. Я, может быть, излишне эмоциональный, стараюсь держаться, но не получается. Я за свои желтые карточки плачу штрафы и смотрю матчи с трибуны. Вот мое наказание. Нравится ли мне их получать? Нет. Но можете спросить у арбитров, я им никогда не грубил и никогда не оскорблял», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему не включили на матч с «Краснодаром» ключевого полузащитника.