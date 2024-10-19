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В «Спартаке» объяснили, почему не включили на матч с «Краснодаром» ключевого полузащитника

Тренер «Спартака» Станкович объяснил отказ от услуг Зиньковского с «Краснодаром»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что не заявил полузащитника Антона Зиньковского на игру по своему решению. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это исключительно тренерский выбор, мы не можем внести всех игроков в заявку. Здесь ничего личного против Антона, у нас здоровы все, за исключением Никиты Чернова, поэтому кто-то должен оставаться вне состава. Я повторюсь, что это просто мой выбор — у нас впереди еще много матчей, где он сможет проявить себя», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее в «Краснодаре» объяснили, как смогли обыграть «Спартак».

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