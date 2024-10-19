В «Спартаке» объяснили, почему проиграли «Краснодару»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что его команде не удалось добиться положительного результата из-за напора соперника. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Первый тайм мы провели не на нашем уровне, но нам надо отдать должное сопернику — они быстро наказали нас за ошибки. Во втором тайме мы не изменили схему, мы поменяли ряд игроков и заиграли по-другому», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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