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Сборная России договорилась с новым соперником

В сборной Сирии подтвердили, что матч с Россией пройдет 19 ноября в Волгограде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах подтвердил наличие договоренности с национальной командой России по проведению товарищеского матча в ноябре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде», — сказал Фаталлах.

Сбор национальной российской команды стартовал 7 октября, в подмосковном Новогорске и уже завершился. При этом у подопечных Валерия Карпина не было соперника по товарищескому матчу, поэтому никаких игр проведено не было. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Была возможность сыграть со сборной Пакистана, однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана, матч не состоялся.

Ранее стала известна позиция Станислава Черчесова по матчу Казахстана и России.

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