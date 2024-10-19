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Супруг Липницкой сделал вынужденное объявление

Хореограф Михайлов сделал заявление о свадьбе с олимпийской чемпионкой Липницкой

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mikhailov_d.s/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хореограф Дмитрий Михайлов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал, что впервые делает вынужденное объявление, обращение связано с его свадьбой с олимпийской чемпионкой — 2014 в командном турнире Юлией Липницкой и рождением их ребенка.

«Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью!» — написал Михайлов.

17 октября стало известно, что Липницкая родила мальчика.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, который был мобилизован осенью 2022 года. Позднее пара рассталась. В июне Липницкая вышла замуж за ровесника Михайлова. Свадьба состоялась в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе.

Известно, что сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу. Михайлов также работает хореографом в этой академии.

Ранее выступающий за США российский фигурист Иван Десятов был отстранен за «ненадлежащее поведение».

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