Названа главная проблема «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал выбор состава одной из главных проблем главного тренера московской команды Деяна Станковича. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что перебор на позицию даже с учетом травмированных. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава», — заявил Шавло.

О назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Станковича обвинили в отсутствии философии.