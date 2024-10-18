«Факел» в голевой перестрелке вырвал у «Ахмата» победу на последних минутах

Воронежский «Факел» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый гол в этой игре забил марокканский хавбек «Ахмата» Амин Талал на 13-й минуте, однако уже через три минуты нападающий «Факела» Алексей Каштанов восстановил равновесие. Еще до перерыва грозненцы снова вышли вперед: отличился хавбек Владислав Камилов на 33-й минуте. На 77-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков с пенальти опять сравнял счет, а победу воронежцам принес Каштанов, оформивший дубль на 90+4-й минуте.

Благодаря этой победе, «Факел» поднялся в турнирной таблице чемпионата России на 13-ю строчку. Теперь у коллектива десять очков. «Ахмат» по-прежнему последний — у них шесть баллов.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» на выезде сразится с «Ростовом». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Факел» в тот же день сыграют в гостях с московским ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 мск.

Ранее «Зенит» разгромил «Акрон» и вышел в лидеры РПЛ.