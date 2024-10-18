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В Федерации футбола Казахстана заявили, что Черчесов не извинился за шутку о языке

Глава Казахстанской федерации футбола: Черчесов не извинялся за шутку о языке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не приносил извинений за слова о казахском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет по этике принял решение, что в словах Саламовича не было злого умысла, но шутка выходит за рамки, и выписал штраф. У него не было злого умысла — с чего ему извиняться. Я бы тоже не извинился», — сказал Барменкулов.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее стало известно, сколько заплатит Черчесов за скандальную шутку.

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