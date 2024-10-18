Глава казахстанского футбола: Черчесов не шутил про казахский язык

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что со стороны главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова не было грубой шутки про казахский язык, передает Sport24.

«Со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка. Это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания», — сказал Барменкулов.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее стало известно, сколько заплатит Черчесов за скандальную шутку.