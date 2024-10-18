Российский футболист: лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Пакистаном

Бывший полузащитник екатеринбургского «Урала», игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат» Артем Фидлер заявил, что сборной России лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Пакистаном, передает «Советский спорт».

«Игра сборной Медиалиги и сборной России? Я ничего плохого не вижу. Лучше с ней сыграть или со сборной Первой лиги, чем со сборной Пакистана, условно говоря», — сказал Фидлер.

Сбор национальной команды прошел в октябре в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

Ранее Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России.