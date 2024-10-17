Ринг-герл показала грудь в платье с декольте

Филиппинская ринг-герл Ред Дела Круз поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На снимке девушка позирует в черном платье с декольте.

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) девушка дебютировала в 2015 году. Ранее она уже брала на себя обязанности ринг-герл в промоушене Pacific Xtreme Combat.

Дела Круз уже успела поучаствовать в фотосессиях для нескольких мужских журналов, таких как FHM и Red Magazine. А также занять 52-е место в списке ста самых сексуальных женщин на Филиппинах в 2013 году.

В 2021 году Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать Камилу Гаджиеву. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — сказал Хабиб.

Ранее российская гимнастка показала на видео фигуру в мини-бикини.