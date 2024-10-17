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Стал известен следующий возможный соперник Бетербиева

IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против Эйферта

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

Международная боксерская федерация (IBF) настаивает на проведении Артуром Бетербиевым защиты титула в бою против обязательного претендента. В случае проведения поединка, соперником россиянина станет немец Михаэль Эйферт. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Кита Айдека.

Сообщается, что реакция IBF с требованием боя последовала на следующий день после того, как представители Дмитрия Бивола, проигравшего Бетербиеву, подали апелляцию для проведения матча-реванша за звание абсолютного чемпиона мира.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

В своей карьере Эйферт провел 14 боев, в которых одержал 13 побед (пять — нокаутом).

Ранее в Госдуме оценили выступления Бетербиева под флагом Канады.

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