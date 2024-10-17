Стал известен отец второго ребенка Липницкой

Отцом новорожденного сына фигуристки Юлии Липницкой стал ее новый муж — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

О беременности Липницкой стало известно зимой 2023 года. Второй ребенок фигуристки появился на свет в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, который был мобилизован осенью 2022 года.

В этом году пара рассталась. В июне Липницкая вышла замуж за ровесника Михайлова. Свадьба состоялась в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе.

Известно, что сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.

Ранее российский боец Владимир Минеев рассказал, что набрал лишние килограммы во время службы в зоне СВО.