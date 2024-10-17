Сделано новое заявление по поводу допинг-дела Синнера

Генеральный директор Международного агентства честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус выступил с заявлением по допинговому делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Мы понимаем, что иногда сложно понять различия в результатах или наличие несоответствий в процессе. То, как в ITIA управляют делами, не меняется, независимо от статуса вовлеченного игрока», — заявил Мурхаус.

Он также оценил апелляцию, поданную адвокатами теннисиста.

«В случае с Синнером мы понимаем, что в центре внимания апелляции находятся интерпретация и применение правил независимым трибуналом при определении уровня вины игрока, если таковой имеется, а не расследование фактов и научных данных ITIA», — добавил он.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее Даниил Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.